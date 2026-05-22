Премьер Венгрии заявил об отсутствии прав у жителей Закарпатья

Петер Мадьяр во время пресс-конференции в Будапеште 13 апреля 2026 года. Фото: REUTERS/Marton Monus

Сотни тысяч венгров, проживающих в Закарпатской области, не имеют основных прав человека. В частности, речь идет о языковом праве. В условиях войны жизнь венгерского меньшинства в Украине очень сложная.

Об этом в интервью польской газете Rzeczpospolita заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, передает Новини.LIVE.

Права венгров в Украине

"В Украине проживает венгерское меньшинство, которое не имеет основных прав, и это в Центральной Европе в 2026 году. Мы говорим о праве на язык, на культуру, на административную автономию", — объяснил глава венгерского правительства.

По его словам, правительство Венгрии в 11 пунктах объяснило свою позицию относительно меньшинства на Закарпатье и начало с Киевом переговоры. Если удастся договориться, Венгрия снимет вето на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Clash Report сообщал, что Петер Мадьяр поддерживает суверенитет Украины. По его мнению, Украина имеет полное право защищать свою территориальную целостность всеми возможными способами. Такое заявление он сделал во время встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Также Новини.LIVE со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу писал, что Украина и Венгрия начали консультации по вступлению в ЕС. Киев предлагает Будапешту рассматривать евроинтеграцию Украины как собственный стратегический интерес. Речь идет о защите прав меньшинств и закрытии спорных политических вопросов.