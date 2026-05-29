Позиция Венгрии относительно войны в Украине и оружия: заявление Мадьяра

Дата публикации 29 мая 2026 08:57
Петер Мадьяр и Марк Рютте. Фото: facebook.com/peter.magyar

Венгрия планирует восстановить статус надежного союзника НАТО, однако категорически отказывается от поставок вооружения или боевой техники для российско-украинской войны. Во время встречи в Брюсселе руководитель венгерского правительства Петер Мадьяр и генсек НАТО Марк Рютте обсудили возвращение Будапешта к активному партнерству в блоке, миротворческую миссию в Косово и подготовку к предстоящему саммиту

О таких итогах переговоров в Брюсселе с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, передает Новини.LIVE.

Петер Мадьяр категорически отказался от поставок Украине военной помощи

Будапешт не будет менять своей позиции относительно невмешательства в военном плане в российско-украинскую войну и не будет поставлять никакой боевой техники или оружия. Об этом во время официального визита в Брюссель заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Сообщение Петра Мадьяра о результатах переговоров с Марком Рютте. Фото: скриншот

Несмотря на отказ от милитарной поддержки Украины, глава венгерского правительства подчеркнул, что его страна снова возвращается к роли предсказуемого и надежного участника этого мощнейшего в мире военно-оборонного союза.

Немалую часть двусторонней встречи стороны посвятили другим текущим вопросам безопасности и международным кризисам. В частности, Петер Мадьяр и Марк Рютте пришли к общему согласию относительно высокой эффективности действий венгерских военных, которые сейчас прекрасно выполняют задачи в рамках миротворческой миссии Альянса в Косово.

Кроме того, генеральный секретарь ознакомил венгерского премьера с нюансами обострения международного конфликта, вспыхнувшего в Ормузском проливе. Также во время брюссельской встречи политики детально обсудили ход организации и детали подготовки к следующему саммиту НАТО, проведение которого запланировано в Анкаре на 7-8 июля.

Новини.LIVE сообщали 20 мая, что Петер Мадьяр подтвердил право Украины на защиту своих территорий от российской агрессии с использованием всех необходимых средств. В этом контексте он вспомнил о Будапештском меморандуме.

В то же время 23 мая Петер Мадьяр заявил о запрете импорта продуктов из Украины. Свое решение он аргументировал тем, что импорт мешает работе внутренних рынков Венгрии из-за конкурентного преимущества.

Вместе с тем 22 мая Петер Мадьяр заявил о нарушении прав венгерских меньшинств в Украине. Он вспомнил о языковом вопросе и начале переговоров с Киевом. Отмечалось, что в случае успешных переговоров, Венгрия может снять вето на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
