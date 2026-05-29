Мадьяр готов к встрече с Зеленским после договоренностей по меньшинствам

Петер Мадяр. Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о готовности провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским после согласования вопросов относительно прав венгерского меньшинства на Закарпатье. Речь идет об 11 пунктах, которые касаются языковых, образовательных и культурных прав венгров в Украине.

Об этом Мадьяр сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает Новини.LIVE.

Мадьяр назвал условия для встречи с Зеленским

По словам венгерского премьера, между Будапештом и Киевом продолжаются активные консультации по правам венгерской общины. Он подчеркнул, что эти вопросы не связаны с переговорами Украины о вступлении в Европейский Союз.

"Самое важное для нас то, что нам нужны гарантии в отношении 100 тысяч венгров, которые живут в Украине, что они смогут использовать свой родной язык в школе, в культурных мероприятиях, в государственном управлении", — заявил Мадьяр.

Он отметил, что Венгрия уже передала украинской стороне предложение из 11 пунктов, которое касается языковых и культурных прав венгерского меньшинства. По словам премьера, эти предложения не являются новыми для Киева.

Читайте также:

Мадьяр также сообщил о подготовке встречи министров иностранных дел Украины и Венгрии. После завершения технических консультаций он выразил надежду провести личную встречу с Зеленским в венгроязычных районах Украины.

"Мы хотели бы открыть новую страницу в отношениях между Венгрией и Украиной", — добавил премьер Венгрии.

В свою очередь Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что переговорный процесс Украины с ЕС не связан с вопросом размораживания средств для Венгрии.

"Украина и Молдова выполнили все необходимые условия для открытия первого кластера переговоров. Поэтому нет никаких оснований задерживать этот процесс", — заявила глава Еврокомиссии.

Как сообщали Новини.LIVE, Петер Мадьяр заявил, что Венгрия намерена вернуть себе статус надежного союзника НАТО, однако не планирует поставлять оружие или военную технику для Украины во время войны.

Также ранее венгерский премьер заявил о запрете импорта украинской сельскохозяйственной продукции. По его словам, такое решение связано с необходимостью защиты внутренних рынков стран Евросоюза из-за "конкурентного преимущества" украинских товаров.