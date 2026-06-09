В Венгрии приняли закон о снижении зарплат депутатов

Парламент Венгрии. Фото: Getty Images

Национальное собрание Венгрии одобрило законопроект о сокращении зарплат депутатов и уменьшении государственного финансирования политических партий. Инициативу внесла оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром. Документ поддержали все 189 присутствовавших депутатов, голосов против и воздержавшихся не было.

Закон стал частью обещаний партии по сокращению государственных расходов и пересмотру системы парламентских выплат, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Telex.

Как изменятся выплаты депутатам

Согласно действовавшим ранее правилам, заработная плата членов парламента была привязана к средней зарплате по стране и превышала ее более чем в три раза. После вступления закона в силу коэффициент будет снижен до 1,8. В результате ежемесячная зарплата депутата сократится с 2,18 млн до 1,31 млн форинтов до уплаты налогов.

Законопроект был зарегистрирован 28 мая и стал одной из первых крупных инициатив партии "Тиса" после выборов. Петер Мадьяр ранее заявлял о необходимости прекратить неэффективные расходы бюджетных средств и уменьшить объемы государственной поддержки политических структур. Новые правила коснутся как депутатских выплат, так и финансирования парламентских фракций и партий.

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