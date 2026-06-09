Свириденко пообещала, что математику не будут убирать с НМТ

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: instagram.com/svyrydenko.official/

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что не видит оснований для исключения математики из перечня обязательных предметов национального мультипредметного теста. Таким образом она прокомментировала дискуссию вокруг законопроекта, зарегистрированного в Верховной Раде. Документ предлагает на период военного положения сократить количество обязательных предметов НМТ до трех.

Юлия Свириденко ответила на вопрос корреспондента портал Новини.LIVE Галины Остаповец по поводу будущего экзамена по математике.

Что сказала Свириденко о математике на НМТ

Авторы инициативы считают, что нынешний формат создает дополнительную нагрузку для абитуриентов во время войны. По словам главы правительства, государство должно сохранять требования к качеству образования и уровню подготовки выпускников. Она подчеркнула, что математика остается одним из базовых предметов, который формирует необходимые знания и навыки для дальнейшего обучения и профессионального развития. При этом окончательных решений о каких-либо изменениях структуры НМТ на ближайшие годы пока не принималось.

"Я не думаю, что у нас в следующем году, через год или в другой период будет изменена структура и мы уберем математику. И это неправильно. Для меня выглядит странной вся эта дискуссия вокруг данной темы", — отметила Свириденко.

Сейчас национальный мультипредметный тест включает четыре предмета, среди которых украинский язык, математика и история Украины являются обязательными. Вопрос возможного изменения формата экзамена остается предметом обсуждения.

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