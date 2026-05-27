Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Три предмета вместо четырех: в Украине могут упростить НМТ

Три предмета вместо четырех: в Украине могут упростить НМТ

Ua ru
Дата публикации 27 мая 2026 13:56
Три предмета вместо четырех: в Украине могут упростить НМТ
Нардеп Юлия Гришина. Фото: facebook/j.gryshyna

В Верховной Раде обсуждают возможность сокращения количества предметов на национальном мультипредметном тесте в следующих вступительных кампаниях. Следовательно, школьники могут сдавать три предмета вместо четырех.

Об этом сообщила народный депутат Юлия Гришина в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на "Саммите городов и регионов".

В Украине могут упростить НМТ

Гришина рассказала, что из-за нагрузки и условий войны государство должно искать пути упрощения вступительной кампании для школьников. Также в этом году ввели важное нововведение для детей, которые попали под ночные обстрелы перед сдачей теста.

"Ребенок, который находится в стрессе после обстрела, теперь будет иметь возможность сдать НМТ в другой день", — рассказала нардеп.

Она подчеркнула, что это важный шаг для поддержки украинских школьников, ведь НМТ определяет их будущее и возможность получить высшее образование.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, ранее Гришина заявляла, что количество абитуриентов в Украине не уменьшается несмотря на войну. Сейчас государство продолжает работать над сохранением образовательной системы и поддержкой учащихся в сложных условиях.

Также Оксен Лисовой отмечал, что контроль за посещаемостью в школах усилят. Кроме того, МОН будет работать с ювенальной полицией по этому вопросу.

учеба НМТ абитуриент
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации