Три предмета вместо четырех: в Украине могут упростить НМТ

Нардеп Юлия Гришина. Фото: facebook/j.gryshyna

В Верховной Раде обсуждают возможность сокращения количества предметов на национальном мультипредметном тесте в следующих вступительных кампаниях. Следовательно, школьники могут сдавать три предмета вместо четырех.

Об этом сообщила народный депутат Юлия Гришина в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на "Саммите городов и регионов".

В Украине могут упростить НМТ

Гришина рассказала, что из-за нагрузки и условий войны государство должно искать пути упрощения вступительной кампании для школьников. Также в этом году ввели важное нововведение для детей, которые попали под ночные обстрелы перед сдачей теста.

"Ребенок, который находится в стрессе после обстрела, теперь будет иметь возможность сдать НМТ в другой день", — рассказала нардеп.

Она подчеркнула, что это важный шаг для поддержки украинских школьников, ведь НМТ определяет их будущее и возможность получить высшее образование.

Как писали Новини.LIVE, ранее Гришина заявляла, что количество абитуриентов в Украине не уменьшается несмотря на войну. Сейчас государство продолжает работать над сохранением образовательной системы и поддержкой учащихся в сложных условиях.

Также Оксен Лисовой отмечал, что контроль за посещаемостью в школах усилят. Кроме того, МОН будет работать с ювенальной полицией по этому вопросу.