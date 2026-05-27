Головна Новини дня Три предмети замість чотирьох: в Україні можуть спростити НМТ

Дата публікації: 27 травня 2026 13:56
Нардепка Юлія Гришина. Фото: facebook/j.gryshyna

У Верховній Раді обговорюють можливість скорочення кількості предметів на національного мультипредметного тесту у наступних вступних кампаніях. Відтак, школярі можуть здавати три предмети замість чотирьох.

Про це повідомила народна депутатка Юлія Гришина у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на "Саміті міст та регіонів". 

В Україні можуть спростити НМТ

Гришина розповіла, що через навантаження та умови війни держава має шукати шляхи спрощення вступної кампанії для школярів. Також цьогоріч запровадили важливе нововведення для дітей, які потрапили під нічні обстріли перед складанням тесту.

"Дитина, яка перебуває у стресі після обстрілу, тепер матиме можливість скласти НМТ в інший день", — розповіла нардепка. 

Вона наголосила, що це важливий крок для підтримки українських школярів, адже НМТ визначає їхнє майбутнє та можливість здобути вищу освіту.

Як писали Новини.LIVE, раніше Гришина заявляла, що кількість абітурієнтів в Україні не зменшується попри війну. Наразі держава продовжує працювати над збереженням освітньої системи та підтримкою учнів у складних умовах.

Також Оксен Лісовий наголошував, що контроль за відвідуваністю у школах посилять. Крім того, МОН працюватиме з ювенальною поліцією щодо цього питання.

Карина Приходько - Редактор
