В Україні стартує вступна кампанія-2026, і кількість зареєстрованих учасників Національного мультипредметного тесту (НМТ) залишається майже на рівні минулого року. Це свідчить про бажання українських школярів здобувати освіту саме в Україні, попри війну. Наразі держава продовжує працювати над збереженням освітньої системи та підтримкою учнів у складних умовах.

Про це заявила народна депутатка Юлія Гришина у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на "Саміті міст та регіонів".

В Україні не зменшується кількість вступників

Народна депутатка України Юлія Гришина зазначила, що кількість абітурієнтів в Україні не зменшується попри війну.

За її словами, нинішні показники вступної кампанії є важливими для країни, адже демонструють довіру молоді до української освіти навіть під час повномасштабної війни.

Коментуючи кількість зареєстрованих абітурієнтів, Гришина підкреслила важливість цього показника для держави:

"Кожен рік, коли ми говоримо про вступну кампанію, наша задача враховувати всі виклики й зробити так, щоб максимальна кількість українських дітей не поїхала навчатися за кордон, а залишилася в Україні й вступала в українські університети, в українські заклади професійної освіти й в тому числі навчалася в українських школах. Якщо ми говоримо про вступну кампанію, вступна кампанія не за горами. Фактично вже розпочалася реєстрація на Національний мультипредметний тест (НМТ).

Ми в цьому році спостерігаємо таку ж кількість. Це така, знаєте, завжди дуже важлива цифра, коли ми дивимося, скільки дітей зареєструвалося на складання НМТ. Це означає, що ці діти мають намір вступати в заклади української освіти. Не їхати з України. Це для держави дуже важлива цифра".

Зокрема, нардепка наголосила, що одним із головних завдань держави під час війни залишається підтримка освітньої сфери та створення умов, за яких українські діти зможуть навчатися вдома. Вона також звернула увагу на складні умови, у яких школярі готуються до складання НМТ.

Гришина побажала вступникам успішно пройти тестування та впоратися з психологічним навантаженням:

"Це велике навантаження, і хочеться, щоб ні стрес, ні інші виклики не завадили дітям показати свої знання".

Новини.LIVE інформували, що у 2026 році випускників в Україні звільнили від проходження державної підсумкової атестації. Вступні випробування до закладів вищої та фахової передвищої освіти проходитимуть в електронному форматі через воєнний стан. Тестування включатиме українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір.

Новини.LIVE також повідомляли, що раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляв, що кількість першокурсників в Україні може суттєво скоротитися. За його прогнозами, вступна кампанія 2027 року може стати однією з найменших за числом абітурієнтів.