Складання тесту НМТ є унікальною системою, яка важлива під час війни, вважає депутат

Студенти біля навчального закладу. Ілюстративне фото: pexels.com

Попри всі претензії до національного мультипредметного тесту (НМТ), який складають претенденти на навчання у вишах, скасувати його не можливо. Критика тестів є, але є й висока довіра до системи в цілому.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив народний депутат Сергій Колебошин.

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За словами нардепа, зараз принципово важливо зберегти механізм і інструмент справедливого вступу до закладів вищої освіти України. Якщо не буде НМТ або іншої процедури, яка буде чесною, прозорою, то весь масив старань та довіра до них буде спотворений.

"Ми фактично спотворимо неймовірно великий обсяг роботи й неймовірно високу довіру, попри всі претензії до самої інституції ЗНО, до справедливого складання іспитів", — заявив нардеп Колебошин.

Раніше заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький пояснив тенденцію щодо виїзду за кордон та повернення в Україну молоді. За його словами, наразі велика кількість молодих людей повертається з-за кордону.

Також стало відомо, що частина дітей військових не платитиме за навчання у 2024/2025 навчальному році — за них це зробить держава. Йдеться про студентів, які вчаться на контрактній формі.