Тенденція щодо виїзду за кордон молоді — деталі

Молоді люди з валізами. Ілюстративне фото: Freepik

Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький пояснив тенденцію щодо виїзду за кордон та повернення в Україну молоді. За його словами, наразі велика кількість молодих людей повертається з-за кордону.

Про це Михайло Винницький розповів в інтерв'ю "Телеграф".

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Ситуація з виїздом молоді за кордон — що відомо

Як зазначає Винницький, наразі в Україні є достатньо велика кількість людей, які виїжджають за кордон у віці 16-17 років. Однак, за його словами, є й позитивна статистика, а саме те, що 18-19-річні молоді люди повертаються додому.

"І є статистика, про яку я сьогодні можу говорити відкрито — наші результати реєстрації на НМТ (національний мультипредметний тест. — Ред.). Минулого року було трохи більш як 20 тисяч, цього року — також трохи більш як 20 тисяч. Це кількість реєстрацій на НМТ з-за кордону. Тобто людина фізично перебуває за межами України, але має бажання вступити до українського закладу вищої освіти", — пояснив представник Міносвіти.

Також він додав, що це важливо, адже НМТ не потрібен для вступу до іноземних університетів. В цих країнах свої вступні іспити, тому потрібен лише атестат.

"А атестати вони всі мають. А от для вступу в український заклад потрібен саме НМТ. Відповідно, у 34 країнах, у 55 містах ми забезпечили можливість скласти НМТ. Український центр оцінювання якості освіти організував цю можливість. І те, що ця цифра стабільно тримається на рівні 20 тисяч, це насправді добре. Тому що це означає, що ці учні, перебуваючи за кордоном, усе ж таки обирають українські заклади освіти і вступають саме сюди", — наголосив заступник міністра освіти і науки України.

За його словами, це свідчить про показник якості української освіти, адже людина має з чим порівняти.

"Вона живе в Польщі, Німеччині, Італії. Вона порівнює можливості, які має там, і можливості, які є в Україні, і обирає її. Тож це дуже позитивна тенденція. Так, є досить велика кількість людей, які виїжджають за кордон, але вона врівноважується значною кількістю тих, хто повертається", — пояснив Винницький.

Виїзд за кордон хлопців випускних класів — яка тенденція

Крім того, у посадовця запитали, чи є статистика, яка підтверджує, що виїзд хлопців після 9 або 11 класів відбувається не масово, як про це говорив раніше сам Винницький та міністр освіти Оксен Лісовий.

"Ні, ні. Дивіться, що я сказав: що це — нераціонально. А що саме нераціонально? Те, що це рішення не має нічого спільного з раціональністю. Бо дітей вивозять у 17 років нібито через страх мобілізації. Ну, вибачте, але мобілізаційний вік — 25 років. І ніхто не планує його змінювати. Ми це постійно повторюємо. Жодних ідей чи пропозицій про зниження віку мобілізації не існує", — пояснив представник Міносвіти.

Водночас він наголосив, що в Україні спостерігається академічна мобільність, а саме те, що люди у 18-19 років повертаються додому.

"Бо проживши там (за кордоном. — Ред.) рік-півтора, багато молодих хлопців і дівчат починають розуміти: в Україні — якісна освіта, дешевше жити, цікавіше жити", — підсумував заступник міністра освіти і науки.

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