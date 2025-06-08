Тенденция по выезду за границу молодежи - детали

Молодые люди с чемоданами. Иллюстративное фото: Freepik

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий объяснил тенденцию относительно выезда за границу и возвращения в Украину молодежи. По его словам, сейчас большое количество молодых людей возвращается из-за границы.

Об этом Михаил Винницкий рассказал в интервью "Телеграф".

Реклама

Читайте также:

Ситуация с выездом молодежи за границу — что известно

Как отмечает Винницкий, сейчас в Украине есть достаточно большое количество людей, которые выезжают за границу в возрасте 16-17 лет. Однако, по его словам, есть и положительная статистика, а именно то, что 18-19-летние молодые люди возвращаются домой.

"И есть статистика, о которой я сегодня могу говорить открыто — наши результаты регистрации на НМТ (национальный мультипредметный тест. — Ред.). В прошлом году было чуть более 20 тысяч, в этом году — также чуть более 20 тысяч. Это количество регистраций на НМТ из-за рубежа. То есть человек физически находится за пределами Украины, но имеет желание поступить в украинское заведение высшего образования", — объяснил представитель Минобразования.

Также он добавил, что это важно, ведь НМТ не нужен для поступления в иностранные университеты. В этих странах свои вступительные экзамены, поэтому нужен только аттестат.

"А аттестаты они все имеют. А вот для поступления в украинское заведение нужен именно НМТ. Соответственно, в 34 странах, в 55 городах мы обеспечили возможность сдать НМТ. Украинский центр оценивания качества образования организовал эту возможность. И то, что эта цифра стабильно держится на уровне 20 тысяч, это на самом деле хорошо. Потому что это означает, что эти ученики, находясь за рубежом, все же выбирают украинские учебные заведения и поступают именно сюда", — подчеркнул заместитель министра образования и науки Украины.

По его словам, это свидетельствует о показателе качества украинского образования, ведь человеку есть с чем сравнить.

"Он живет в Польше, Германии, Италии. Он сравнивает возможности, которые имеет там, и возможности, которые есть в Украине, и выбирает ее. Поэтому это очень положительная тенденция. Да, есть достаточно большое количество людей, которые выезжают за границу, но она уравновешивается значительным количеством тех, кто возвращается", — объяснил Винницкий.

Выезд за границу парней выпускных классов — какая тенденция

Кроме того, у чиновника спросили, есть ли статистика, подтверждающая, что выезд ребят после 9 или 11 классов происходит не массово, как об этом говорил ранее сам Винницкий и министр образования Оксен Лисовой.

"Нет, нет. Смотрите, что я сказал: что это — нерационально. А что именно нерационально? То, что это решение не имеет ничего общего с рациональностью. Потому что детей вывозят в 17 лет, якобы из-за страха мобилизации. Ну, извините, но мобилизационный возраст — 25 лет. И никто не планирует его менять. Мы это постоянно повторяем. Никаких идей или предложений о снижении возраста мобилизации не существует", — объяснил представитель Минобразования.

В то же время он отметил, что в Украине наблюдается академическая мобильность, а именно то, что люди в 18-19 лет возвращаются домой.

"Потому что прожив там (за рубежом. — Ред.) год-полтора, многие молодые ребята начинают понимать: в Украине — качественное образование, дешевле жить, интереснее жить", — подытожил заместитель министра образования и науки.

Недавно волонтер Мария Берлинская рассказала, кому следует готовиться к мобилизации.

Напомним, в Украине некоторые категории военнообязанных мужчин имеют право оформить отсрочку от мобилизации.