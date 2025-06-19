Сдача теста НМТ является уникальной системой, которая важна во время войны, считает депутат

Студенты возле учебного заведения. Иллюстративное фото: pexels.com

Несмотря на все претензии к национальному мультипредметному тесту (НМТ), который сдают претенденты на обучение в вузах, отменить его невозможно. Критика тестов есть, но есть и высокое доверие к системе в целом.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил народный депутат Сергей Колебошин.

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Почему НМТ настолько необходимы

По словам нардепа, сейчас принципиально важно сохранить механизм и инструмент справедливого поступления в учреждения высшего образования Украины. Если не будет НМТ или другой процедуры, которая будет честной, прозрачной, то весь массив стараний и доверие к ним будет искажено.

"Мы фактически исказим невероятно большой объем работы и невероятно высокое доверие, несмотря на все претензии к самому институту ВНО, к справедливой сдаче экзаменов", — заявил нардеп Колебошин.

Ранее заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий объяснил тенденцию относительно выезда за границу и возвращения в Украину молодежи. По его словам, сейчас большое количество молодых людей возвращается из-за границы.

Также стало известно, что часть детей военных не будет платить за обучение в 2024/2025 учебном году - за них это сделает государство. Речь идет о студентах, которые учатся на контрактной форме.