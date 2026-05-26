Главная Новости дня Количество абитуриентов в Украине не уменьшается несмотря на войну

Ua ru
Дата публикации 26 мая 2026 18:19
Абитуриенты. Фото: Министерство образования и науки Украины

В Украине стартует вступительная кампания-2026, и количество зарегистрированных участников Национального мультипредметного теста (НМТ) остается почти на уровне прошлого года. Это свидетельствует о желании украинских школьников получать образование именно в Украине, несмотря на войну. Сейчас государство продолжает работать над сохранением образовательной системы и поддержкой учеников в сложных условиях.

Об этом заявила народный депутат Юлия Гришина в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на "Саммите городов и регионов".

В Украине не уменьшается количество абитуриентов

Народный депутат Украины Юлия Гришина отметила, что количество абитуриентов в Украине не уменьшается несмотря на войну.

По ее словам, нынешние показатели вступительной кампании важны для страны, ведь демонстрируют доверие молодежи к украинскому образованию даже во время полномасштабной войны.

Комментируя количество зарегистрированных абитуриентов, Гришина подчеркнула важность этого показателя для государства:

"Каждый год, когда мы говорим о вступительной кампании, наша задача учитывать все вызовы и сделать так, чтобы максимальное количество украинских детей не уехало учиться за границу, а осталось в Украине и поступало в украинские университеты, в украинские учреждения профессионального образования и в том числе училось в украинских школах. Если мы говорим о вступительной кампании, вступительная кампания не за горами. Фактически уже началась регистрация на Национальный мультипредметный тест (НМТ).

Мы в этом году наблюдаем такое же количество. Это такая, знаете, всегда очень важная цифра, когда мы смотрим, сколько детей зарегистрировалось на сдачу НМТ. Это означает, что эти дети намерены поступать в заведения украинского образования. Не уезжать из Украины. Это для государства очень важная цифра".

В частности, нардеп подчеркнула, что одной из главных задач государства во время войны остается поддержка образовательной сферы и создание условий, при которых украинские дети смогут учиться дома. Она также обратила внимание на сложные условия, в которых школьники готовятся к сдаче НМТ.

Гришина пожелала поступающим успешно пройти тестирование и справиться с психологической нагрузкой:

"Это большая нагрузка, и хочется, чтобы ни стресс, ни другие вызовы не помешали детям показать свои знания".

Новини.LIVE информировали, что в 2026 году выпускников в Украине освободили от прохождения государственной итоговой аттестации. Вступительные испытания в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования будут проходить в электронном формате из-за военного положения. Тестирование будет включать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор.

Новини.LIVE также сообщали, что ранее министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявлял, что количество первокурсников в Украине может существенно сократиться. По его прогнозам, вступительная кампания 2027 года может стать одной из самых маленьких по числу абитуриентов.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
