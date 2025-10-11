Министр образования Украины спрогнозировал сокращение количества первокурсников

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Фото: Лисовой/Facebook

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что количество первокурсников может значительно сократиться. По его прогнозам, вступительная кампания 2027 года может стать одной из самых маленьких по количеству абитуриентов.

Об этом Оксен Лисовой сказал во время дискуссии в рамках проекта "Новая страна" LB.ua и EFI Group, информирует с места события главный редактор Новини.LIVE Елена Халик в субботу, 11 октября.

Лисовой об уменьшении количества первокурсников в Украине

Глава Минобразования Оксен Лисовой отметил, что в 2027 году количество первокурсников может сократиться до 60%. Однако, по его мнению, несмотря на это, реформирование образования должно продолжаться.

По словам министра, вступительная кампания 2027 года может стать одной из самых маленьких по количеству абитуриентов.

"Сегодня большое количество людей не поступают (в высшие учебные заведения. — Ред.) в первый год после окончания школы. В 2027 году контингенты первокурсников упадут примерно на 50-60%. Но это не повод останавливать реформу. Университеты будут иметь работу — среди абитуриентов будут ветераны, а также те, кто сейчас учится за рубежом", — пояснил Лисовой.

В то же время он акцентировал на необходимости эффективного использования средств и сокращения раздутой сети вузов, которая не соответствует современной демографической ситуации Украины.

"Если все понимают, что имеем раздутую и неэффективную сеть, то почему каждая попытка объединить университеты вызывает протесты? Мы должны создавать более сильные учебные центры, а не сохранять слабые вузы", — подчеркнул министр образования.

