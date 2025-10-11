Відео
Головна Новини дня У Міносвіти прогнозують скорочення першокурсників — яка причина

У Міносвіти прогнозують скорочення першокурсників — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 17:03
Міністр освіти України спрогнозував скорочення кількості першокурсників
Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. Фото: Лісовий/Facebook

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив, що кількість першокурсників може значно скоротитися. За його прогнозами, вступна кампанія 2027 року може стати однією з найменших за кількістю абітурієнтів.

Про це Оксен Лісовий сказав під час дискусії в межах проєкту "Нова країна" LB.ua та EFI Group, інформує з місця події головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік у суботу, 11 жовтня.

Читайте також:

Лісовий про зменшення кількості першокурсників в Україні

Очільник Міносвіти Оксен Лісовий зазначив, що у 2027 році кількість першокурсників може скоротитися до 60%. Однак, на його думку, попри це, реформування освіти має продовжуватися.

За словами міністра, вступна кампанія 2027 року може стати однією з найменших за кількістю абітурієнтів.

"Сьогодні велика кількість людей не ступають (до вищих навчальних закладів. — Ред.) в перший рік після закінчення школи. У 2027 році контингенти першокурсників впадуть приблизно на 50–60%. Але це не привід зупиняти реформу. Університети матимуть роботу — серед абітурієнтів будуть ветерани, а також ті, хто зараз навчається за кордоном", — пояснив Лісовий.

Водночас він акцентував на необхідності ефективного використання коштів і скорочення роздутої мережі вишів, яка не відповідає сучасній демографічній ситуації України.

"Якщо всі розуміють, що маємо роздуту й неефективну мережу, то чому кожна спроба об’єднати університети викликає протести? Ми повинні створювати сильніші навчальні центри, а не зберігати слабкі виші", — наголосив міністр освіти.

Нагадаємо, що нещодавно Оксен Лісовий розповів, що буде із заробітними платами українських вчителів.

Також Лісовий прокоментував дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років.

освіта студенти Університет війна в Україні абітурієнт Оксен Лісовий
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
