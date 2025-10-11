Лісовий прокоментував дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років

Оксен Лісовий. Фото: facebook.com/oksenlisovyi

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий висловився про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років. За його словами, наразі немає значних відрахувань з українських університетів.

Про це Оксен Лісовий сказав під час дискусії в межах проєкту "Нова країна" LB та EFI Group, передає кореспондентка Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Дозвіл на виїзд чоловікам віком 18-22

Лісовий зазначив, що, можливо, молодь виїжджає, але є динаміка повернення, яка буде збільшуватися.

"Ми розраховуємо на те, що буде більше свободи у вʼїзді та виїзді для молоді, яка сьогодні заблокована за кордоном, в тому числі молоді, яка не приймала самостійного рішення до 18 років ще там в 10-11 класах, за яку рішення приймали батьки, керуючи своїми природними страхами за дітей", — каже він.

За його словами, діти виїхали з України, закінчили школу за кордоном та вступили до університетів, а далі не можуть їхати, оскільки вже не виїдуть.

"Це рішення розблоковане, і ми побачимо, я абсолютно вірю в те, що це рішення приведе до певного балансу", — додав Лісовий.

Нагадаємо, адвокати розповіли правила та особливості дозволу на виїзд за кордон для чоловіків до 22 років.

А речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що у жовтні пасажиропотік продовжує знижуватися. За його словами, йдеться про близько 88 тисяч перетинів на добу.