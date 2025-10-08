Пасажиропотік через український кордон у жовтні впав до 88 тисяч — ДПСУ

Штамп у документі. Фото: ДПСУ

Пасажиропотік через державний кордон України у жовтні продовжує знижуватися і наразі становить близько 88 тисяч перетинів на добу. Зменшення кількості людей, які перетинають кордон, безпосередньо впливає на ситуацію у пунктах пропуску — черги стали значно меншими.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі програми "Ранок.LIVE".

За його словами, у будні дні жовтня кількість осіб, які перетинають кордон, часто опускається нижче позначки у 90 тисяч, тоді як у вихідні показники коливаються в межах 107–110 тисяч перетинів у двох напрямках. Для порівняння, в серпні добовий пасажиропотік сягав 120–150 тисяч, а у вересні — близько 100–105 тисяч у будні та до 120 тисяч у вихідні.

Водночас у певні дні чи години, особливо напередодні вихідних або у суботу, спостерігається підвищене навантаження на окремих напрямках.

Прикордонник нагадав, що західне регіональне управління ДПСУ регулярно, кожні три години, оновлює інформацію про завантаженість пунктів пропуску на своїй сторінці у Facebook. Це дає змогу громадянам обрати менш переповнений напрямок і уникнути простою.

"Можу просто порадити людям ознайомлюватися зі станом завантаженості пунктів пропуску. Таку інформацію щотри години наше західне регіональне управління в себе на фейсбук-сторінці публікує. Це для того, щоб люди могли вибрати для себе менш завантажений напрямок. Бо інколи буває, що пункти пропуску "Шегині", "Краківець", або "Рава-Руська" мають черги, а сусідні пункти пропуску — черги відсутні. Натомість люди або не хочуть цим цікавитися, або просто вибирають для себе ці перші три пункти пропуску, бо їм так логістично краще виїхати за межі України. Однак це не означає, що вони перетнуть кордон швидше", — пояснив Демченко.

