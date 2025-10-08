Пассажиропоток через украинскую границу в октябре упал до 88 тысяч — ГПСУ

Штамп в документе. Фото: ГПСУ

Пассажиропоток через государственную границу Украины в октябре продолжает снижаться и сейчас составляет около 88 тысяч пересечений в сутки. Уменьшение количества людей, пересекающих границу, непосредственно влияет на ситуацию в пунктах пропуска — очереди стали значительно меньше

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире программы "Ранок.LIVE".

Реклама

Читайте также:

В Украине снизился пассажиропоток

По его словам, в будние дни октября количество лиц, пересекающих границу, часто опускается ниже отметки в 90 тысяч, тогда как в выходные показатели колеблются в пределах 107-110 тысяч пересечений в двух направлениях. Для сравнения, в августе суточный пассажиропоток достигал 120-150 тысяч, а в сентябре — около 100-105 тысяч в будни и до 120 тысяч в выходные.

В то же время в определенные дни или часы, особенно накануне выходных или в субботу, наблюдается повышенная нагрузка на отдельных направлениях.

Пограничник напомнил, что западное региональное управление ГПСУ регулярно, каждые три часа, обновляет информацию о загруженности пунктов пропуска на своей странице в Facebook. Это позволяет гражданам выбрать менее переполненное направление и избежать простоя.

"Могу просто посоветовать людям ознакомиться с состоянием загруженности пунктов пропуска. Такую информацию каждые три часа наше западное региональное управление у себя на фейсбук-странице публикует. Это для того, чтобы люди могли выбрать для себя менее загруженное направление. Потому что иногда бывает, что на пунктах пропуска "Шегини", "Краковец", или "Рава-Русская" очереди, а соседние пункты пропуска — очереди отсутствуют. Зато люди или не хотят этим интересоваться, или просто выбирают для себя эти первые три пункта пропуска, потому что им так логистически лучше выехать за пределы Украины. Однако это не означает, что они пересекут границу быстрее", — пояснил Демченко.

Напомним, иногда пограничники некоторых стран могут отказывать украинцам во въезде, даже несмотря на все документы. Читайте, что требуют.

Также с октября ввели новую систему контроля для въезда в ЕС Entry/Exit System (EES).