Лисовой прокомментировал разрешение на выезд за границу мужчинам до 22 лет

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой высказался о разрешении на выезд за границу мужчинам до 22 лет. По его словам, пока нет значительных отчислений из украинских университетов.

Об этом Оксен Лисовой сказал во время дискуссии в рамках проекта "Новая страна" LB и EFI Group, передает корреспондентка Новини.LIVE.

Лисовой отметил, что, возможно, молодежь выезжает, но есть динамика возвращения, которая будет увеличиваться.

"Мы рассчитываем на то, что будет больше свободы во въезде и выезде для молодежи, которая сегодня заблокирована за рубежом, в том числе молодежь, которая не принимала самостоятельного решения до 18 лет еще там в 10-11 классах, за которую решение принимали родители, руководствуясь своими естественными страхами за детей", — говорит он.

По его словам, дети выехали из Украины, окончили школу за рубежом и поступили в университеты, а дальше не могут ехать, поскольку уже не выедут.

"Это решение разблокировано, и мы увидим, я абсолютно верю в то, что это решение приведет к определенному балансу", — добавил Лисовой.

Напомним, адвокаты рассказали правила и особенности разрешения на выезд за границу для мужчин до 22 лет.

А представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что в октябре пассажиропоток продолжает снижаться. По его словам, речь идет об около 88 тысячах пересечений за сутки.