Главная Новости дня Костенко раскритиковал разрешение на выезд мужчинам до 22 лет

Костенко раскритиковал разрешение на выезд мужчинам до 22 лет

Дата публикации 15 сентября 2025 17:59
Роман Костенко раскритиковал разрешение на выезд мужчин 18–22 лет за границу
Секретарь комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко высказался о разрешении на выезд за границу мужчинам до 22 лет. По его словам, это неправильное решение.

Об этом Роман Костенко сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на конференции YES-2025.

Разрешение на выезд за границу мужчинам 18-22 лет

Костенко заявил, что эти люди нужны Украине. По его словам, они могли бы поддерживать экономику и в будущем присоединиться к армии.

"Это люди, которые могут помогать экономике. Это люди, которые могут помогать армии. Это люди, которые, ну извините, завтра будут сержантами и офицерами в нашей армии", — отметил секретарь комитета Рады.

Он считает, что их нужно не отправлять за границу, а готовить уже сейчас быть этими сержантами и офицерами в будущем, поскольку это как раз та категория.

"Мы часто рассказываем о том, что у нас очень подготовлен плохо личный состав, но сами не начинаем готовить со школы, из институтов. Я считаю, что эта категория, кроме того, что она может помогать в оборонно-промышленном комплексе и просто работать и платить налоги, она должна быть подготовлена к будущим боевым действиям", — заявил Костенко.

Он утверждает, что не говорит, что они должны пойти в окопы, но должны помогать и объединяться.

Секретарь комитета Верховной Рады также отметил, что это решение является несправедливым, ведь многие молодые военные заключали контракт "18-24", рассчитывая на возможность выезда за границу после завершения службы.

"Еще год назад власть заявила о том, что одним из условий контракта 18-24, когда ты его отслужишь в боевом подразделении, будет возможность выехать за границу. И люди есть, которые ради этого заключили контракты и пошли защищать страну. А другим сказали: ну, вы можете поехать без этого, потому что мы так решили. Это несправедливо", — добавил Костенко.

Напомним, с 12 октября в ЕС заработает новая Система въезда и выезда, которая изменит правила пересечения для украинцев.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько наличных необходимо иметь на границе с Польшей, Венгрией и Словакией.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
