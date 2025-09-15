Роман Костенко розкритикував дозвіл на виїзд чоловіків 18–22 років за кордон

Костенко розкритикував дозвіл на виїзд чоловікам до 22 років
Секретар комітету Верховної Ради України Роман Костенко висловився про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років. За його словами, це неправильне рішення.
Про це Роман Костенко сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на конференції YES-2025.
Дозвіл на виїзд за кордон чоловікам 18-22 років
Костенко заявив, що ці люди потрібні Україні. За його словами, вони могли б підтримувати економіку та в майбутньому долучитися до війська.
"Це люди, які можуть допомагати економіці. Це люди, які можуть допомагати армії. Це люди, які, ну вибачте, завтра будуть сержантами і офіцерами в нашій армії", — зазначив секретар комітету Ради.
Він вважає, що їх потрібно не відправляти за кордон, а готувати уже зараз бути цими сержантами і офіцерами в майбутньому, оскільки це якраз та категорія.
"Ми часто розповідаємо про те, що в нас дуже підготовлений погано особовий склад, але самі не починаємо готувати зі школи, із інститутів. Я вважаю, що ця категорія, крім того, що вона може допомагати в оборонно-промисловому комплексі і просто працювати та платити податки, вона має бути підготовлена до майбутніх бойових дій", — заявив Костенко.
Він стверджує, що не каже, що вони мають піти в окопи, але повинні допомагати та обʼєднуватися.
Секретар комітету Верховної Ради також наголосив, що це рішення є несправедливим, адже чимало молодих військових укладали контракт "18-24", розраховуючи на можливість виїзду за кордон після завершення служби.
"Ще рік тому влада заявила про те, що однією із умов контракту 18-24, коли ти його відслужиш в бойовому підрозділі, буде можливість виїхати за кордон. І люди є, які заради цього уклали контракти і пішли захищати країну. А іншим сказали: ну, ви можете поїхати без цього, бо ми так вирішили. Це несправедливо", — додав Костенко.
