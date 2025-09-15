Роман Костенко розкритикував дозвіл на виїзд чоловіків 18–22 років за кордон

Роман Костенко. Фото: facebook.com/kostenko.roman83

Секретар комітету Верховної Ради України Роман Костенко висловився про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років. За його словами, це неправильне рішення.

Про це Роман Костенко сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на конференції YES-2025.

Костенко заявив, що ці люди потрібні Україні. За його словами, вони могли б підтримувати економіку та в майбутньому долучитися до війська.

"Це люди, які можуть допомагати економіці. Це люди, які можуть допомагати армії. Це люди, які, ну вибачте, завтра будуть сержантами і офіцерами в нашій армії", — зазначив секретар комітету Ради.

Він вважає, що їх потрібно не відправляти за кордон, а готувати уже зараз бути цими сержантами і офіцерами в майбутньому, оскільки це якраз та категорія.

"Ми часто розповідаємо про те, що в нас дуже підготовлений погано особовий склад, але самі не починаємо готувати зі школи, із інститутів. Я вважаю, що ця категорія, крім того, що вона може допомагати в оборонно-промисловому комплексі і просто працювати та платити податки, вона має бути підготовлена до майбутніх бойових дій", — заявив Костенко.

Він стверджує, що не каже, що вони мають піти в окопи, але повинні допомагати та обʼєднуватися.

Секретар комітету Верховної Ради також наголосив, що це рішення є несправедливим, адже чимало молодих військових укладали контракт "18-24", розраховуючи на можливість виїзду за кордон після завершення служби.

"Ще рік тому влада заявила про те, що однією із умов контракту 18-24, коли ти його відслужиш в бойовому підрозділі, буде можливість виїхати за кордон. І люди є, які заради цього уклали контракти і пішли захищати країну. А іншим сказали: ну, ви можете поїхати без цього, бо ми так вирішили. Це несправедливо", — додав Костенко.

