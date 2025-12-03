Будет ли ГИА и НМТ для выпускников в 2026 году

Школьных экзаменов не будет — что планирует Рада для выпускников
В 2026 году выпускники каждого уровня полного общего среднего образования освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. Такое решение поддержали 264 нардепа.
Об этом стало известно во время пленарного заседания в среду, 3 декабря.
Какой экзамен будут сдавать абитуриенты в 2026 году
Кроме того, в 2026 году вступительные испытания для конкурсного отбора на обучение в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования в дальнейшем будут проводиться в электронном формате.
Причина — продолжение военного положения, вызванного военной агрессией РФ.
Экзамен будет включать тестирование по учебным предметам "Украинский язык", "Математика", "История Украины" и учебного предмета на выбор ("Иностранный язык", "Биология", "География", "Физика", "Химия", "Украинская литература").
