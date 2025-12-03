Видео
Главная Новости дня Школьных экзаменов не будет — что планирует Рада для выпускников

Школьных экзаменов не будет — что планирует Рада для выпускников

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 15:43
Будет ли ГИА и НМТ для выпускников в 2026 году
Абитуриенты сдают НМТ. Фото: Университет "Житомирская политехника"

В 2026 году выпускники каждого уровня полного общего среднего образования освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. Такое решение поддержали 264 нардепа.

Об этом стало известно во время пленарного заседания в среду, 3 декабря.

Читайте также:

Какой экзамен будут сдавать абитуриенты в 2026 году

Кроме того, в 2026 году вступительные испытания для конкурсного отбора на обучение в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования в дальнейшем будут проводиться в электронном формате.

Причина — продолжение военного положения, вызванного военной агрессией РФ.

Экзамен будет включать тестирование по учебным предметам "Украинский язык", "Математика", "История Украины" и учебного предмета на выбор ("Иностранный язык", "Биология", "География", "Физика", "Химия", "Украинская литература").

Напомним, что по прогнозам Минобразования, количество первокурсников может значительно сократиться.

Также мы писали о том, должны ли родители сдавать средства на ремонт школы.

Верховная Рада образование обучение абитуриент школа
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
