Шкільних іспитів не буде — що підготувала Рада для випускників

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 15:43
Чи буде ДПА і НМТ для випускників у 2026 році
Абітурієнти складають НМТ. Фото: Університет "Житомирська політехніка"

У 2026 році випускники кожного рівня повної загальної середньої освіти звільняються від проходження державної підсумкової атестації. Таке рішення підтримали 264 нардепи.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у середу, 3 грудня.

Читайте також:

Який іспит скаладатимуть абітурієнти у 2026 році

Крім того, у 2026 році вступні випробування для конкурсного відбору на навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти надалі проводитимуться в електронному форматі.

Причина — продовження воєнного стану, який спричинений військовою агресією РФ.

Іспит включатиме тестування з навчальних предметів "Українська мова", "Математика", "Історія України" та навчального предмету на вибір ("Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література").

Нагадаємо, що за прогнозами Міносвіти, кількість першокурсників може значно скоротитися.

Також ми писали про те, чи повинні батьки здавати кошти на ремонт школи.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
