Чи буде ДПА і НМТ для випускників у 2026 році

Абітурієнти складають НМТ. Фото: Університет "Житомирська політехніка"

У 2026 році випускники кожного рівня повної загальної середньої освіти звільняються від проходження державної підсумкової атестації. Таке рішення підтримали 264 нардепи.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у середу, 3 грудня.

Який іспит скаладатимуть абітурієнти у 2026 році

Крім того, у 2026 році вступні випробування для конкурсного відбору на навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти надалі проводитимуться в електронному форматі.

Причина — продовження воєнного стану, який спричинений військовою агресією РФ.

Іспит включатиме тестування з навчальних предметів "Українська мова", "Математика", "Історія України" та навчального предмету на вибір ("Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література").

