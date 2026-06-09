Свириденко пообіцяла, що математику не будуть прибирати з НМТ

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Фото: instagram.com/svyrydenko.official/

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що не бачить підстав для виключення математики з переліку обов'язкових предметів національного мультипредметного тесту. Таким чином вона прокоментувала дискусію навколо законопроєкту, зареєстрованого у Верховній Раді. Документ пропонує на період воєнного стану скоротити кількість обов'язкових предметів НМТ до трьох.

Юлія Свириденко відповіла на запитання кореспондентки порталу Новини.LIVE Галини Остаповець щодо майбутнього іспиту з математики.

Що сказала Свириденко про математику на НМТ

Автори ініціативи вважають, що нинішній формат створює додаткове навантаження для абітурієнтів під час війни. За словами глави уряду, держава має зберігати вимоги до якості освіти та рівня підготовки випускників. Вона наголосила, що математика залишається одним із базових предметів, який формує необхідні знання та навички для подальшого навчання та професійного розвитку. При цьому остаточних рішень щодо будь-яких змін структури НМТ на найближчі роки поки що не ухвалювали.

"Я не думаю, що в нас наступного року, через рік або в інший період буде змінено структуру і ми приберемо математику. І це неправильно. Для мене виглядає дивною вся ця дискусія навколо цієї теми", — зазначила Свириденко.

Наразі національний мультипредметний тест включає чотири предмети, серед яких українська мова, математика та історія України є обов'язковими. Питання можливої зміни формату іспиту залишається предметом обговорення.

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