Лісовий: скасування обовʼязкового НМТ з математики це абсурд

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Фото: Лісовий/Facebook

У Міністерстві освіти і науки заявили, що не підтримують законопроєкт про скорочення предметів НМТ і переведення математики в статус предмета за вибором. Відомство наполягає, що математика має залишатися обов’язковою частиною тесту як базова компетенція для вступу до вишів. Міністр освіти Оксен Лісовий наголосив, що зміна цих підходів є неприйнятною та не принесе користі системі освіти.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву міністра освіти і науки України Оксена Лісового під час спілкування з журналістами у четвер, 4 червня.

Лісовий проти скасування обовʼязкового НМТ з математики

Міністерстві освіти і науки України виступило проти альтернативного законопроєкту, який пропонує скоротити кількість обов’язкових предметів національного мультипредметного тесту та зробити математику необов’язковою. У відомстві наголосили, що чинна модель НМТ спрямована на перевірку базових навичок вступників.

"Уряд подав законопроєкт щодо умов вступу на 2027 рік, він відповідає тим умовам, які є наразі у 2026 році… Альтернативний законопроєкт, який передбачає дещо інші умови щодо математики ми не підтримуємо категорично", — сказав Лісовий журналістам.

Міністр підкреслив, що НМТ створений для перевірки базових умінь — читання, письма та рахування, і саме тому математика має залишатися обов’язковою. За його словами, вилучення ключових предметів із тесту є неправильним кроком для освітньої системи.

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"Скасування математики чи історії, вилучення їх з обов’язкових предметів НМТ — це абсурд, це не приведе до жодних позитивних змін для нас як для країни", — наголосив Лісовий.

Міністр освіти і науки України у дописі на своїй сторінці у Facebook окремо прокоментував дискусію щодо статусу математики в національному мультипредметному тесті.

"Останніми днями триває дискусія щодо того, чи має математика залишатися обов’язковим складником НМТ. Моя позиція однозначна: так, має. І справа не в тому, що кожен випускник чи випускниця має стати математиком. Річ у тім, що математика формує навички, без яких складно уявити сучасну вищу освіту та професійну реалізацію. Це логічне мислення, уміння аналізувати інформацію, працювати з даними, знаходити закономірності та ухвалювати обґрунтовані рішення.

Тому я переконаний: математика має залишатися обов’язковим складником вступу до українських університетів", — написав Лісовий.

Зауважимо, що основні сесії НМТ-2026 стартували 20 травня і триватимуть до 25 червня. Водночас у соцмережах триває дискусія щодо складності завдань, зокрема з математики, які цього року викликають активне обговорення серед вступників.

Скриншот повідомлення Лісового/Facebook

Новини.LIVE повідомляли, що у Верховній Раді обговорюють можливість скорочення кількості предметів на національному мультипредметному тесті до трьох замість чотирьох. Ініціатива пояснюється необхідністю зменшення навантаження на школярів в умовах війни та складної безпекової ситуації. Також розглядаються додаткові механізми підтримки учнів під час вступної кампанії.

Новини.LIVE також писали, що кількість абітурієнтів в Україні залишається майже стабільною попри війну, свідчать дані вступної кампанії-2026. Кількість зареєстрованих на НМТ майже не змінилася порівняно з минулим роком. Це, за словами народної депутатки Юлії Гришиної, демонструє довіру молоді до української освіти навіть в умовах війни.