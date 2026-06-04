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Главная Новости дня Лисовой: отмена обязательного НМТ по математике это абсурд

Лисовой: отмена обязательного НМТ по математике это абсурд

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 19:30
Лисовой: отмена обязательного НМТ по математике это абсурд
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Фото: Лисовой/Facebook

В Министерстве образования и науки заявили, что не поддерживают законопроект о сокращении предметов НМТ и переводе математики в статус предмета по выбору. Ведомство настаивает, что математика должна оставаться обязательной частью теста как базовая компетенция для поступления в вузы. Министр образования Оксен Лисовой отметил, что изменение этих подходов неприемлемо и не принесет пользы системе образования.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление министра образования и науки Украины Оксена Лисового во время общения с журналистами в четверг, 4 июня.

Лисовой против отмены обязательного НМТ по математике

Министерстве образования и науки Украины выступило против альтернативного законопроекта, который предлагает сократить количество обязательных предметов национального мультипредметного теста и сделать математику необязательной. В ведомстве отметили, что действующая модель НМТ направлена на проверку базовых навыков поступающих.

"Правительство подало законопроект об условиях поступления на 2027 год, он соответствует тем условиям, которые есть сейчас в 2026 году... Альтернативный законопроект, который предусматривает несколько иные условия по математике мы не поддерживаем категорически", — сказал Лисовой журналистам.

Министр подчеркнул, что НМТ создан для проверки базовых умений — чтения, письма и счета, и именно поэтому математика должна оставаться обязательной. По его словам, изъятие ключевых предметов из теста является неправильным шагом для образовательной системы.

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"Отмена математики или истории, изъятие их из обязательных предметов НМТ — это абсурд, это не приведет ни к каким положительным изменениям для нас как для страны", — подчеркнул Лисовой.

Министр образования и науки Украины в заметке на своей странице в Facebook отдельно прокомментировал дискуссию о статусе математики в национальном мультипредметном тесте.

"В последние дни продолжается дискуссия о том, должна ли математика оставаться обязательной составляющей НМТ. Моя позиция однозначна: да, должна. И дело не в том, что каждый выпускник или выпускница должна стать математиком. Дело в том, что математика формирует навыки, без которых сложно представить современное высшее образование и профессиональную реализацию. Это логическое мышление, умение анализировать информацию, работать с данными, находить закономерности и принимать обоснованные решения.

Поэтому я убежден: математика должна оставаться обязательной составляющей поступления в украинские университеты", — написал Лисовой.

Заметим, что основные сессии НМТ-2026 стартовали 20 мая и продлятся до 25 июня. В то же время в соцсетях продолжается дискуссия о сложности заданий, в частности по математике, которые в этом году вызывают активное обсуждение среди поступающих.

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Скриншот сообщения Лисового/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в Верховной Раде обсуждают возможность сокращения количества предметов на национальном мультипредметном тесте до трех вместо четырех. Инициатива объясняется необходимостью уменьшения нагрузки на школьников в условиях войны и сложной ситуации с безопасностью. Также рассматриваются дополнительные механизмы поддержки учащихся во время вступительной кампании.

Новини.LIVE также писали, что количество абитуриентов в Украине остается почти стабильным несмотря на войну, свидетельствуют данные вступительной кампании-2026. Количество зарегистрированных на НМТ почти не изменилось по сравнению с прошлым годом. Это, по словам народного депутата Юлии Гришиной, демонстрирует доверие молодежи к украинскому образованию даже в условиях войны.

НМТ Оксен Лисовый Минобразования
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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