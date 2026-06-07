Венгрия ввела жесткие лимиты и новые правила для мигрантов

Премьер Венгрии Петер Мадьяр. Фото: официальный сайт правительства Венгрии

Новая власть Венгрии полностью прекратила выдавать новые разрешения на проживание иностранным работникам из-за пределов ЕС. Премьер Петер Мадьяр утвердил новое постановление, чтобы максимально уменьшить приток такой рабочей силы. Упрощенную систему трудоустройства от прошлого правительства Виктора Орбана окончательно ликвидировали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на публикацию DPA International.

Новые правила для иностранцев

Оформленные ранее документы будут работать только до конца указанного там срока. Продление этих бумаг в свежем решении венгерского правительства вообще не предусмотрено.

Также правительство Мадьяра полностью закрыло схемы вербовки работников из третьих стран через частные агентства, связанные с Виктором Орбаном.

Причины ограничений на работу

Новое правительство пытается дать своим гражданам больше мест и остановить падение заработных плат. Хотя местные ассоциации работодателей уже заявляют об огромном дефиците кадров во многих отраслях.

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Сейчас в Венгрии работают около 90 тысяч человек не из стран Евросоюза.

Ранее Новини.LIVE писали, что Петер Мадьяр подтвердил право Украины на защиту своих территорий от российской агрессии с использованием всех необходимых средств. В этом контексте он вспомнил о Будапештском меморандуме.

Также мы сообщали, что Петер Мадьяр заявил о запрете импорта продуктов из Украины. Свое решение он аргументировал тем, что импорт мешает работе внутренних рынков Венгрии из-за конкурентного преимущества. Под ограничения попали 24 украинских "чувствительных" товара.