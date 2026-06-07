Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Угорщина ввела жорсткі ліміти та нові правила для мігрантів

Угорщина ввела жорсткі ліміти та нові правила для мігрантів

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 00:11
Угорщина ввела жорсткі ліміти та нові правила для мігрантів
Прем’єр Угорщини Петер Мадяр. Фото: офіційний сайт уряду Угорщини

Нова влада Угорщини повністю припинила видавати нові дозволи на проживання іноземним заробітчанам з-поза меж ЄС. Прем’єр Петер Мадяр затвердив нову постанову, щоб максимально зменшити приплив такої робочої сили. Спрощену систему працевлаштування від минулого уряду Віктора Орбана остаточно ліквідували.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на публікацію DPA International.

Нові правила для іноземців 

Оформлені раніше документи працюватимуть лише до кінця вказаного там терміну. Продовження цих паперів у свіжому рішенні угорського уряду взагалі не передбачено.

Також уряд Мадяра повністю закрив схеми вербування працівників з третіх країн через приватні агентства, пов'язані з Віктором Орбаном.

Причини обмежень на роботу 

Новий уряд намагається дати своїм громадянам більше місць та зупинити падіння заробітних плат. Хоча місцеві асоціації роботодавців уже заявляють про величезний дефіцит кадрів у багатьох галузях. 

Читайте також:

Зараз в Угорщині працюють близько 90 тисяч людей не з країн Євросоюзу.

Раніше Новини.LIVE писали, що Петер Мадяр підтвердив право України на захист своїх територій від російської агресії з використанням усіх необхідних засобів. У цьому контексті він згадав про Будапешстський меморандум.

Також ми повідомляли, що Петер Мадяр заявив про заборону імпорту продуктів з України. Своє рішення він аргументував тим, що імпорт заважає роботі внутрішніх ринків Угорщини через конкурентну перевагу. Під обмеження потрапили 24 українських "чутливих" товари.

Угорщина мігранти Петер Мадяр
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації