Угорщина ввела жорсткі ліміти та нові правила для мігрантів

Прем’єр Угорщини Петер Мадяр. Фото: офіційний сайт уряду Угорщини

Нова влада Угорщини повністю припинила видавати нові дозволи на проживання іноземним заробітчанам з-поза меж ЄС. Прем’єр Петер Мадяр затвердив нову постанову, щоб максимально зменшити приплив такої робочої сили. Спрощену систему працевлаштування від минулого уряду Віктора Орбана остаточно ліквідували.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на публікацію DPA International.

Нові правила для іноземців

Оформлені раніше документи працюватимуть лише до кінця вказаного там терміну. Продовження цих паперів у свіжому рішенні угорського уряду взагалі не передбачено.

Також уряд Мадяра повністю закрив схеми вербування працівників з третіх країн через приватні агентства, пов'язані з Віктором Орбаном.

Причини обмежень на роботу

Новий уряд намагається дати своїм громадянам більше місць та зупинити падіння заробітних плат. Хоча місцеві асоціації роботодавців уже заявляють про величезний дефіцит кадрів у багатьох галузях.

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Зараз в Угорщині працюють близько 90 тисяч людей не з країн Євросоюзу.

Раніше Новини.LIVE писали, що Петер Мадяр підтвердив право України на захист своїх територій від російської агресії з використанням усіх необхідних засобів. У цьому контексті він згадав про Будапешстський меморандум.

Також ми повідомляли, що Петер Мадяр заявив про заборону імпорту продуктів з України. Своє рішення він аргументував тим, що імпорт заважає роботі внутрішніх ринків Угорщини через конкурентну перевагу. Під обмеження потрапили 24 українських "чутливих" товари.