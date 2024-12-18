Підрив Ігоря Кирилова — в Москві затримали підозрюваного

Слідчі дії на місці підриву. Фото: росЗМІ

Слідчі Головного слідчого управління СК Росії у співпраці з Федеральною службою безпеки та Міністерством внутрішніх справ Росії затримали чоловіка, якого підозрюють у підриві генерала Ігоря Кирилова. Ним виявився громадянин Узбекистану.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Що відомо про затриманого

За інформацією офіційного представника СК Росії Світлани Петренко, затриманий пояснив, що був нібито завербований українськими спецслужбами. Після прибуття до Москви він отримав саморобний вибуховий пристрій, який розмістив на електросамокаті. Транспортний засіб був припаркований біля під'їзду житлового будинку на Рязанському проспекті, де мешкав генерал Кириллов.

Обстеженення місця вибуху. Фото: росЗМІ

Для спостереження за місцем проживання військовослужбовця підозрюваний орендував автомобіль від каршерингу, в якому встановив камеру відеоспостереження. Відео транслювалося організаторам теракту в режимі реального часу до міста Дніпро. Вибухівку було дистанційно активовано після отримання відеосигналу про вихід Кириллова та його помічника з під'їзду.

Потужність вибухового пристрою становила близько 1 кг тротилу. Унаслідок вибуху фасад будинку зазнав значних пошкоджень, вибито двері та вікна.

Труп Ігоря Кирилова. Фото: росЗМІ

Підозрюваному було гарантовано грошову винагороду в розмірі 100 тисяч доларів США та допомогу у виїзді до однієї з європейських країн для проживання.

Наразі з підозрюваним проводяться слідчі дії. Слідство встановлює інших осіб, причетних до організації цього злочину. Справу порушено за статтями про терористичний акт, умисне вбивство, незаконний обіг зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, в СБУ розповіли деталі щодо спецоперації з ліквідації Ігоря Кирилова у Москві, якому нещодавно оголосили підозру у видачі наказів про хімічні атаки на сили ЗСУ. Також у соцмережах оприлюднили відео моменту вибуху.