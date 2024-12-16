Генерал Ігор Кіріллов отримав підозру у воєнних злочинах — він наказав труїти бійців ЗСУ хімзброєю

Воєнний злочинець Ігор Кіріллов. Фото: росЗМІ

Російський генерал Ігор Кіріллов віддавав накази застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України. Йому заочно оголосили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України (СБУ) у понеділок, 16 грудня.

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У СБУ кажуть, що російський генерал-лейтенант Кіріллов відповідальний за масове застосування окупантами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на східному та південному фронтах України. Росіяни намагаються приховати застосування хімзасобів під щільним артвогнем.

"За наказом Кіріллова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тис. випадків використання ворогом хімбоєприпасів", — йдеться у повідомленні.

У спецслужбі зазначають, що йдеться про бойові гранати "К-1", які споряджені отруйними речовинами подразнюючої дії – CS та CN. Їхнє використання заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13 січня 1993 року.

"Протягом повномасштабного вторгнення РФ до військових шпиталів та інших медустанов України направлено понад дві тисячі військових Сил оборони з різними ступенями хімічного отруєння", — наголошують в СБУ.

Повідомлення СБУ у Telegram

Служба безпеки підкреслює, що здебільшого окупанти використовують боєприпаси з отруйними речовинами у вигляді скидів з FPV-дронів на пункти оборони українських захисників.

"Від приведення в дію гранат з хімічним зарядом його отруйні сполуки уражають слизові оболонки людини, насамперед очі та дихальні шляхи. У такий спосіб рашисти намагаються змусити українських воїнів виходити з окопів під прямий вогонь окупантів", — додають у пресслужбі.

В СБУ відзначили, що вже ідентифікувала на полі бою і передали до міжнародної Організації із заборони хімічної зброї російські гранати з отруйними речовинами та відповідні зразки ґрунту.

"Дві лабораторії цієї установи, які діють окремо одна від одної, підтвердили відповідні воєнні злочини Росії", — підсумували у Службі безпеки.

Нагадаємо, Україна фіксує вчинені злочини Росії ще з 2014 року, однак з початком повномасштабного вторгнення їх стало в рази більше. Наразі встановили вже понад 150 тисяч воєнних злочинів РФ в Україні.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. Обговорили створення спеціального трибуналу для Росії, аби покарати її та притягнути до відповідальності.