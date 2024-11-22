Військові злочинці РФ обов'язково понесуть покарання, — Буданов

Виступ Кирила Буданова на форумі. Фото: Новини.LIVE

Російські військові мають понести покарання за вчинені злочини. Це не відбудеться скоро, але процес неминучий.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у п'ятницю, 22 листопада.

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На форумі, присвяченому роковинам російсько-української війни та напередодні Дня пам’яті жертв Голодомору, Кирило Буданов заявив, що відповідальність для злочинців неминуча. За його словами, Україна докладає для цього максимум зусиль.

"Одна справа — вірити, друга — над цим працювати. Тож ми робимо все задля того, щоб це стало можливим", — сказав Буданов.

Він додав, що не поділяє думки про те, що такий процес відбудеться швидко. Однак Буданов переконаний, що винні обов'язково понесуть покарання.

"Ті, хто робили страшні, жахливі злочини проти людства, вони мають зрештою понести відповідальність. Навіть якщо це відбудеться через певний період часу", — заявив начальник ГУР.

Нагадаємо, російські військові вкотре розстріляли українського військового та оприлюднили відео. Правоохоронці розпочали розслідування щодо страти воїна.

У Курській області росіяни впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених. Внаслідок цього омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.