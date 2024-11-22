Военные преступники РФ обязательно понесут наказание, — Буданов

Буданов пообещал наказание для всех военных преступников России
Российские военные должны понести наказание за совершенные преступления. Это не произойдет скоро, но процесс неизбежен.
Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в пятницу, 22 ноября.
Военные преступники РФ должны понести наказание
На форуме, посвященном годовщине российско-украинской войны и в канун Дня памяти жертв Голодомора, Кирилл Буданов заявил, что ответственность для преступников неизбежна. По его словам, Украина прилагает для этого максимум усилий.
"Одно дело — верить, второе — над этим работать. Поэтому мы делаем все для того, чтобы это стало возможным", — сказал Буданов.
Он добавил, что не разделяет мнения о том, что такой процесс произойдет быстро. Однако Буданов убежден, что виновные обязательно понесут наказание.
"Те, кто совершал страшные, ужасные преступления против человечества, они должны в конце концов понести ответственность. Даже если это произойдет через определенный период времени", — заявил начальник ГУР.
Напомним, российские военные в очередной раз расстреляли украинского военного. Правоохранители начали расследование относительно казни воина.
В Курской области россияне в упор расстреляли по меньшей мере двоих безоружных украинских военнопленных. В связи с этим Дмитрий Лубинец обратился к ООН и Международному Комитету Красного Креста.
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