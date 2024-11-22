Военные преступники РФ обязательно понесут наказание, — Буданов

Выступление Кирилла Буданова на форуме. Фото: Новини.LIVE

Российские военные должны понести наказание за совершенные преступления. Это не произойдет скоро, но процесс неизбежен.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в пятницу, 22 ноября.

Читайте также:

Военные преступники РФ должны понести наказание

На форуме, посвященном годовщине российско-украинской войны и в канун Дня памяти жертв Голодомора, Кирилл Буданов заявил, что ответственность для преступников неизбежна. По его словам, Украина прилагает для этого максимум усилий.

"Одно дело — верить, второе — над этим работать. Поэтому мы делаем все для того, чтобы это стало возможным", — сказал Буданов.

Он добавил, что не разделяет мнения о том, что такой процесс произойдет быстро. Однако Буданов убежден, что виновные обязательно понесут наказание.

"Те, кто совершал страшные, ужасные преступления против человечества, они должны в конце концов понести ответственность. Даже если это произойдет через определенный период времени", — заявил начальник ГУР.

Напомним, российские военные в очередной раз расстреляли украинского военного. Правоохранители начали расследование относительно казни воина.

В Курской области россияне в упор расстреляли по меньшей мере двоих безоружных украинских военнопленных. В связи с этим Дмитрий Лубинец обратился к ООН и Международному Комитету Красного Креста.