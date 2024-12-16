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Травил бойцов ВСУ химоружием — генерал РФ получил подозрение

16 декабря 2024 18:18
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Генерал Игорь Кириллов получил подозрение в военных преступлениях — он приказал травить бойцов ВСУ химоружием
Военный преступник Игорь Кириллов. Фото: росСМИ
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Российский генерал Игорь Кириллов отдавал приказы применять химическое оружие против Сил обороны Украины. Ему заочно объявили о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) в понедельник, 16 декабря.

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В СБУ говорят, что российский генерал-лейтенант Кирилл ответственен за массовое применение оккупантами запрещенного химического оружия против Сил обороны на восточном и южном фронтах Украины. Россияне пытаются скрыть применение химсредств под плотным артогнем.

"По приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тыс. случаев использования врагом химбоеприпасов", — говорится в сообщении.

В спецслужбе отмечают, что речь идет о боевых гранатах "К-1", которые оснащены ядовитыми веществами раздражающего действия — CS и CN. Их использование запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, применения химического оружия и его уничтожении от 13 января 1993 года.

"В течение полномасштабного вторжения России в военные госпитали и другие медучреждения Украины направлено более двух тысяч военных Сил обороны с разными степенями химического отравления", — подчеркивают в СБУ.

Игорь Кириллов
Сообщение СБУ в Telegram

Служба безопасности указывает, что в основном оккупанты используют боеприпасы с ядовитыми веществами в виде сбросов с FPV-дронов на пункты обороны украинских защитников.

"От приведения в действие гранат с химическим зарядом его ядовитые соединения поражают слизистые человека, прежде всего, глаза и дыхательные пути. Таким образом рашисты пытаются заставить украинских воинов выходить из окопов под прямой огонь оккупантов", — добавляют в пресс-службе.

В СБУ уточнили, что уже идентифицировали на поле боя и передали в международную организацию по запрету химического оружия российские гранаты с ядовитыми веществами и соответствующие образцы почвы.

"Две лаборатории этого учреждения, действующие отдельно друг от друга, подтвердили соответствующие военные преступления России", — подытожили в Службе безопасности.

Напомним, Украина фиксирует совершенные преступления России с 2014 года, однако с началом полномасштабного вторжения их стало в разы больше. В настоящее время установили уже более 150 тысяч военных преступлений РФ в Украине.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Обсудили создание специального трибунала для России, чтобы наказать ее и привлечь к ответственности.

СБУ российские войска ВСУ военные преступления подозрение Россия

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