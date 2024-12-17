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В Росії підтвердили смерть генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова

17 грудня 2024 08:26
Анастасія Постоєнко - Редактор
В Росії підірвали генерала Ігоря Кирилова — що про нього відомо
Генерал-лейтенант ВС РФ Ігор Кирилов. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

В Росії офіційно підтвердили факт загибелі російського генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. Головне слідче управління Слідчого комітету Росії по Москві порушило кримінальну справу за фактом загибелі двох військовослужбовців внаслідок вибуху.

Про це повідомили у пресслужбі Слідчого комітету РФ.

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Заява Слідкому РФ. Фото: скриншот

Як повідомила офіційний представник СК Росії Світлана Петренко, 17 грудня вранці на Рязанському проспекті в Москві було активовано вибуховий пристрій, закладений у самокат, що стояв поруч із під'їздом житлового будинку.

Ігор Кирилов підрив
Самокат на місці вибуху. Фото: росЗМІ

В результаті вибуху загинули начальник військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту Збройних сил Російської Федерації Ігор Кириллов та його помічник.

На місці події працюють слідчі, криміналісти та оперативні служби. Ведуться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи для встановлення усіх обставин злочину.

Потужність закладеного вибухового пристрою становила 300 грамів у тротиловому еквіваленті.

Нагадаємо, вранці 17 грудня, стало відомо, що у подвір'ї будинку Нижньогородського району Москви пролунав вибух, від якого загинув російський генерал-лейтенант Ігор Кирилов. 

Зазначимо, що 16 грудня СБУ оголосила підозру Ігорю Кириллову, який віддавав накази на масове застосування окупантами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на східному та південному фронтах України.

вибух Москва Росія російські військові генерал

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