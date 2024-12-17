Ігор Кирилов підірваний в Москві — в Росії вбили російського генерала

Російський генерал Ігор Кирилов. Фото: росЗМІ

В Росії, у Москві, вбили російського генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. Він загинув у подвір'ї будинку від детонації вибухового пристрою у вівторок, 17 грудня, близько 06:00 ранку.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Тіло Ігоря Кирилова та його помічника. Фото: росЗМІ

У росЗМІ зазначили, що вибух пролунав близко 06:00 ранку у подвір'ї будинку в Нижньогородському районі в Москві. Він був такої сили, що у вікнах квартир вибило скло від вибухової хвилі.

Спочатку в ЗМІ поширювалися чутки, що внаслідок вибуху загинув генерал-лейтенант ВС РФ та його помічник. Згодом, ця інформація підтвердилась. Так стало відомо, що загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант Ігор Кирилов і його помічник.

Ігор Кирилов. Фото: росзМІ

Очевидці стверджують, що вибух пролунав у момент, коли чоловіки вийшли з буинку. Ймовірно, вибуховий пристрій був вмонтований у самокат, який стояв біля будинку.

Нагадаємо, нещодавно ГУР показало підірвану колію в Росії, яка стане перешкодою для безперебійної роботи залізниці.

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