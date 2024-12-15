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Підрив начальника Оленівської колонії — Андрющенко показав відео

15 грудня 2024 13:52
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Андрющенко показав, як підірвали начальника Оленівської колонії
Місце підриву Сергія Євсюкова. Фото: росЗМІ
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко відео ліквідації начальника Оленівської колонії так званої "Донецької народної республіки" Сергія Євсюкова. При цьому російські спецслужби вже відзвітували про затримання підозрюваного.

Відео Андрющенко оприлюднив на своїй сторніці у Telegram.

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"Відео підриву та закладки вибухівки в авто начальник Оленівської колонії "ДНР" Сергія Євсюкова 9 грудня в Донецьку. Як я й казав, вибухівку закладено ззовні, а не з середини авто, як стверджували окупанти", — написав Андрющенко. 

Також Андрющенко зазначив, що російська ФСБ відсзвітувала про затримання підозрюваного. Окупанти заявили, що чоловік нібито був агентом українських спецслужб, які заплатили йому за цю справу 10 тисяч доларів.

"Наскільки це та людина, що дійсно здійснила акт відплати — невідомо. Але, якщо так — сподіваюсь ми отримаємо його за обміном", — зазначив радник мера Маріуполя.

затримання
Затримання підозрюваного у підриві. Фото: скрнишот

Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Донецьку у понеділок, 9 грудня, підірвали автомобіль, у якому перебував колишній начальник колонії в Оленівці Сергій Євсюков.

Крім того, у листопаді в тимчасово окупованому Севастополі підірвали автомобіль з російським офіцером.

ДНР вибух Маріуполь Оленівка війна в Україні

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