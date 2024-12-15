Андрющенко показал, как взорвали начальника Еленовской колонии

Место подрыва Сергея Евсюкова. Фото: росСМИ

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко видео ликвидации начальника Еленовской колонии так называемой "Донецкой народной республики" Сергея Евсюкова. При этом российские спецслужбы уже отчитались о задержании подозреваемого.

Видео Андрющенко обнародовал на своей странице в Telegram.

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"Видео подрыва и закладки взрывчатки в авто начальник Еленовской колонии "ДНР" Сергея Евсюкова 9 декабря в Донецке. Как я и говорил, взрывчатка заложена извне, а не из середины авто, как утверждали оккупанты", — написал Андрющенко.

Также Андрющенко отметил, что российская ФСБ отчиталась о задержании подозреваемого. оккупанты заявили, что мужчина якобы был агентом украинских спецслужб, заплативших ему за это дело 10 тысяч долларов.

"Насколько это тот человек, который действительно совершил акт возмездия — неизвестно. Но, если так — надеюсь мы получим его по обмену", — отметил советник мэра Мариуполя.

Задержание подозреваемого в подрыве. Фото: скрнышот

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Донецке в понедельник, 9 декабря, взорвали автомобиль, в котором находился бывший начальник колонии в Еленовке Сергей Евсюков.

Кроме того, в ноябре во временно оккупированном Севастополе взорвали автомобиль с российским офицером.