Игорь Кириллов взорван в Москве - в России убили российского генерала

Российский генерал Игорь Кириллов. Фото: росСМИ

В России, в Москве, убили русского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Он погиб во дворе дома от детонации взрывного устройства во вторник, 17 декабря, около 06:00 утра.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Тело Игоря Кириллова и его ассистента. Фото: росСМИ

В РосСМИ отметили, что взрыв прогремел около 06:00 утра во дворе дома в Нижегородском районе в Москве. Он был так силен, что в окнах квартир выбило стекло от взрывной волны.

Сначала в СМИ распространялись слухи, что в результате взрыва погиб генерал-лейтенант ВС РФ и его помощник. Впоследствии эта информация подтвердилась. Так стало известно, что погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Игорь Кириллов. Фото: россМИ

Очевидцы утверждают, что взрыв прогремел в момент, когда мужчины вышли из дома. Вероятно, взрывное устройство было вмонтировано в стоящий возле дома самокат.

Напомним, недавно ГУР показало взорванную колею в России, которая станет препятствием для бесперебойной работы железной дороги.

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