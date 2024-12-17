В России взорвали генерала Игоря Кириллова — что о нем известно

Генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Кириллов. Фото: росСМИ

В России официально подтвердили факт гибели российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело по факту гибели двух военнослужащих в результате взрыва.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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Заявление Следственного комитета РФ. Фото: скриншот

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, 17 декабря утром на Рязанском проспекте в Москве было активировано взрывное устройство, заложенное в стоящее рядом с подъездом жилого дома самокат.

Самокат на месте взрыва. Фото: росСМИ

В результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления.

Мощность заложенного взрывного устройства составила 300 грамм в тротиловом эквиваленте.

Напомним, утром 17 декабря стало известно, что во дворе дома Нижегородского района Москвы раздался взрыв, от которого погиб российский генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Отметим, что 16 декабря СБУ объявила подозрение Игорю Кириллову, отдававшему приказы на массовое применение оккупантами запрещенного химического оружия против Сил обороны на восточном и южном фронтах Украины.