Відео моменту вибуху та смерті Ігоря Кирилова

Вихід Ігоря Кирилова та його помічника з під'їзду. Фото: скриншот

У мережі з'явився відеозапис моменту, як вибухнув самокат в момент виходу з будівлі Ігоря Кирилова та його помічника. Відео було записано, ймовірно, на відеореєстратор припаркованого неподалік авто.

Про це Новини.LIVE повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Читайте також:

Відео підриву Ігоря Кирилова

На відео потрапив момент, як генерал-лейтенант Ігор Кирилов вийшов зі своїм помічником з будівлі. Зліва від виходу стоїть самокат. Щойно чоловіки вийшли з будівлі, самокат вибухнув. Крім того, на відео видно, що вибух був доволі потужним, адже вікна та скло у сусідніх автівках винесло.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила підозру генерал-лейтенанту ВС РФ Ігорю Кирилову за його накази про застосування хімічної зброї проти ЗСУ.

Слідчий комітет РФ підтвердив факт загибелі Ігоря Кирилова та його помічника.

В СБУ розповіли подробиці про спецоперацію з підриву Ігоря Кирилова.