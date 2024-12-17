Видео момента взрыва и смерти Игоря Кириллова

Выход Игоря Кириллова и его ассистента из подъезда. Фото: скриншот

В сети появилась видеозапись момента, как взорвался самокат в момент выхода из здания Игоря Кириллова и его помощника. Видео было записано, вероятно, на видеорегистратор припаркованного недалеко от авто.

Об этом Новини.LIVE сообщил информированный источник в СБУ.

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На видео попал момент, как генерал-лейтенант Игорь Кириллов вышел со своим помощником из здания. Слева от выхода стоит самокат. Как только мужчины вышли из здания, самокат взорвался. Кроме того, на видео видно, что взрыв был мощным, ведь окна и стекло в соседних автомобилях вынесло.

Напомним, ранее СБУ сообщила подозрение генерал-лейтенанту ВС РФ Игорю Кириллову за его приказы о применении химического оружия против ВСУ.

Следственный комитет РФ подтвердил факт гибели Игоря Кириллова и его помощника.

В СБУ рассказали подробности о спецоперации по подрыву Игоря Кириллова.