СБУ навело деталі про ліквідацію Ігоря Кирилова

В СБУ розповіли деталі ліквідації генерала ВС РФ Ігоря Кирилова
У Москві, 17 грудня, вранці було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова та його помічника. Це результат спецоперації Служби безпеки України.
Про це повідомили джерела СБУ для Новини.LIVE.
Подробиці ліквідації Ігоря Кирилова
Підрив начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова є результатом спецоперації Служби безпеки України, як зазначають джерела.
Вибухівка була закладена у самокат, що спрацював у момент, коли Кирилов разом зі своїм помічником заходив у під’їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві. Обидва загинули на місці.
"Кирилов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Нагадаємо, слідчий комітет РФ підтвердив смерть Ігоря Кирилова. Вчора, 16 грудня, Служба безпеки України оголосила підозру Ігорю Кирилову у наказах про застосування хімічної зброї проти ЗСУ.
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