СБУ навело деталі про ліквідацію Ігоря Кирилова

Російський генерал-лейтенант Ігор Кирилов. Фото: росЗМІ

У Москві, 17 грудня, вранці було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова та його помічника. Це результат спецоперації Служби безпеки України.

Про це повідомили джерела СБУ для Новини.LIVE.

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Подробиці ліквідації Ігоря Кирилова

Підрив начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова є результатом спецоперації Служби безпеки України, як зазначають джерела.

Самокат, в який була закладена вибухівка. Фото: росЗМІ

Вибухівка була закладена у самокат, що спрацював у момент, коли Кирилов разом зі своїм помічником заходив у під’їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві. Обидва загинули на місці.

Тіла Ігоря Кирилова та його помічника. Фото: росЗМІ

"Кирилов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, слідчий комітет РФ підтвердив смерть Ігоря Кирилова. Вчора, 16 грудня, Служба безпеки України оголосила підозру Ігорю Кирилову у наказах про застосування хімічної зброї проти ЗСУ.