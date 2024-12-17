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В СБУ розповіли деталі ліквідації генерала ВС РФ Ігоря Кирилова

17 грудня 2024 10:46
Анастасія Постоєнко - Редактор
СБУ навело деталі про ліквідацію Ігоря Кирилова
Російський генерал-лейтенант Ігор Кирилов. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Москві, 17 грудня, вранці було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова та його помічника. Це результат спецоперації Служби безпеки України.

Про це повідомили джерела СБУ для Новини.LIVE.

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Подробиці ліквідації Ігоря Кирилова

Підрив начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова є результатом спецоперації Служби безпеки України, як зазначають джерела.

Ігор Кирилов підрив
Самокат, в який була закладена вибухівка. Фото: росЗМІ

Вибухівка була закладена у самокат, що спрацював у момент, коли Кирилов разом зі своїм помічником заходив у під’їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві. Обидва загинули на місці.

Ігор Кирилов смерть
Тіла Ігоря Кирилова та його помічника. Фото: росЗМІ

"Кирилов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, слідчий комітет РФ підтвердив смерть Ігоря Кирилова. Вчора, 16 грудня, Служба безпеки України оголосила підозру Ігорю Кирилову у наказах про застосування хімічної зброї проти ЗСУ.

СБУ ліквідація Росія російські військові генерал

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