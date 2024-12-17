СБУ привело детали о ликвидации Игоря Кириллова

Российский генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Фото: росСМИ

В Москве, 17 декабря, утром был ликвидирован российский генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Это результат спецоперации Службы безопасности Украины.

Об этом сообщили источники СБУ для Новини.LIVE.

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Подробности ликвидации Игоря Кириллова

Подрыв начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова является результатом спецоперации Службы безопасности Украины, отмечают источники.

Самокат, в который была заложена взрывчатка. Фото: росСМИ

Взрывчатка была заложена в сработавший самокат, когда Кириллов вместе со своим помощником заходил в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве. Оба погибли на месте.

Тела Игоря Кириллова и его ассистента. Фото: росСМИ

"Кирилов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных. Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев. Возмездие за военные преступления неизбежно", – сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, следственный комитет РФ подтвердил смерть Игоря Кириллова. Вчера, 16 декабря, Служба безопасности Украины объявила подозрение Игорю Кириллову в приказах о применении химического оружия против ВСУ.