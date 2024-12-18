Подрыв Игоря Кириллова — в Москве задержали подозреваемого

Следственные действия на месте взрыва. Фото: росСМИ

Следователи Главного следственного управления СК России в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности и Министерством внутренних дел России задержали мужчину, подозреваемого в подрыве генерала Игоря Кириллова. Им оказался гражданин Узбекистана.

Об этом сообщают росСМИ.

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Что известно о задержанном

По информации официального представителя СК России Светланы Петренко, задержанный объяснил, что якобы был завербован украинскими спецслужбами. По прибытии в Москву он получил самодельное взрывное устройство, которое разместило на электросамокате. Транспортное средство было припарковано у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, где жил генерал Кириллов.

Обследование места взрыва. Фото: росСМИ

Для наблюдения за местом жительства военнослужащего подозреваемый арендовал автомобиль от каршеринга, в котором установил камеру видеонаблюдения. Видео транслировалось организаторам теракта в режиме реального времени в Днепр. Взрывчатка была дистанционно активирована после получения видеосигнала о выходе Кириллова и его помощника из подъезда.

Мощность взрывного устройства составила около 1 кг тротила. В результате взрыва фасад дома получил значительные повреждения, выбиты двери и окна.

Труп Игоря Кириллова. Фото: росСМИ

Подозреваемому было гарантировано денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США и помощь в выезде в одну из европейских стран для проживания.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия. Следствие устанавливает других лиц, причастных к организации этого преступления. Дело возбуждено по статьям о террористическом акте, умышленном убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасах.

Напомним, в СБУ рассказали детали спецоперации по ликвидации Игоря Кириллова в Москве, которому недавно объявили подозрение в выдаче приказов о химических атаках на силы ВСУ. Также в соцсетях обнародовали видео момента взрыва.