Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В окупованій частині Донецької області після вибухів зникла електрика

В окупованій частині Донецької області після вибухів зникла електрика

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 02:10
В окупованій частині Донецької області після вибухів зникла електрика
Вибухи на Донбасі. Фото: скриншот YouTube

У тимчасово окупованому Вуглегірську Донецької області в ніч на 5 червня прогриміла серія вибухів. За повідомленнями місцевих жителів, вони були чутні в районі залізничної інфраструктури міста. Після цього в населеному пункті спалахнула велика пожежа, а потім зникло електропостачання.

Офіційні представники окупаційної адміністрації на момент публікації про причини події не повідомляли, інформують Новини.LIVE.

Перебої з електрикою зачепили не тільки Вуглегірськ, а й низку прилеглих районів Донбасу. У соціальних мережах і моніторингових спільнотах з'явилися відеозаписи, на яких зафіксовано спалахи, пожежу і відсутність освітлення в місті. OSINT-спільнота Exilenova+ також опублікувала матеріали, що свідчать про наслідки нічних подій.

Що відомо про можливу мету атаки

Згідно з повідомленнями очевидців, перед вибухами в небі над містом могли перебувати безпілотники. Удар міг бути нанесений по об'єктах військової або логістичної інфраструктури, яку російські війська використовують на окупованій території. Підтвердження цієї інформації від незалежних джерел поки що немає.

Вуглегірськ розташований у Горлівському районі Донецької області і перебуває під російською окупацією з 2014 року. Останніми місяцями район регулярно фігурує у зведеннях, пов'язаних з ударами по військових об'єктах і логістичних маршрутах російських військ. Раніше українські військові також повідомляли про посилення вогневого контролю над низкою напрямків у районі окупованої Горлівки.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE висвітлювали ініціативу Володимира Зеленського, який через відкритий лист запропонував Володимиру Путіну особисту зустріч.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що заявив Дональд Трамп про ініціативу українського президента щодо завершення війни.

Донецька область війна в Україні блекаут
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації