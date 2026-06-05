В окупованій частині Донецької області після вибухів зникла електрика

Вибухи на Донбасі. Фото: скриншот YouTube

У тимчасово окупованому Вуглегірську Донецької області в ніч на 5 червня прогриміла серія вибухів. За повідомленнями місцевих жителів, вони були чутні в районі залізничної інфраструктури міста. Після цього в населеному пункті спалахнула велика пожежа, а потім зникло електропостачання.

Офіційні представники окупаційної адміністрації на момент публікації про причини події не повідомляли, інформують Новини.LIVE.

Перебої з електрикою зачепили не тільки Вуглегірськ, а й низку прилеглих районів Донбасу. У соціальних мережах і моніторингових спільнотах з'явилися відеозаписи, на яких зафіксовано спалахи, пожежу і відсутність освітлення в місті. OSINT-спільнота Exilenova+ також опублікувала матеріали, що свідчать про наслідки нічних подій.

Що відомо про можливу мету атаки

Згідно з повідомленнями очевидців, перед вибухами в небі над містом могли перебувати безпілотники. Удар міг бути нанесений по об'єктах військової або логістичної інфраструктури, яку російські війська використовують на окупованій території. Підтвердження цієї інформації від незалежних джерел поки що немає.

Вуглегірськ розташований у Горлівському районі Донецької області і перебуває під російською окупацією з 2014 року. Останніми місяцями район регулярно фігурує у зведеннях, пов'язаних з ударами по військових об'єктах і логістичних маршрутах російських військ. Раніше українські військові також повідомляли про посилення вогневого контролю над низкою напрямків у районі окупованої Горлівки.

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