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Главная Новости дня В оккупированной части Донецкой области после взрывов исчезло электричество

В оккупированной части Донецкой области после взрывов исчезло электричество

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 02:10
В оккупированной части Донецкой области после взрывов исчезло электричество
Взрывы на Донбассе. Фото: скриншот YouTube

Во временно оккупированном Углегорске Донецкой области в ночь на 5 июня прогремела серия взрывов. По сообщениям местных жителей, они были слышны в районе железнодорожной инфраструктуры города. После этого в населенном пункте вспыхнул крупный пожар, а затем исчезло электроснабжение.

Официальные представители оккупационной администрации на момент публикации о причинах происшествия не сообщали, информируют Новини.LIVE.

Перебои с электричеством затронули не только Углегорск, но и ряд близлежащих районов Донбасса. В социальных сетях и мониторинговых сообществах появились видеозаписи, на которых зафиксированы вспышки, пожар и отсутствие освещения в городе. OSINT-сообщество Exilenova+ также опубликовало материалы, свидетельствующие о последствиях ночных событий.

Что известно о возможной цели атаки

Согласно сообщениям очевидцев, перед взрывами в небе над городом могли находиться беспилотники. Удар мог быть нанесен по объектам военной или логистической инфраструктуры, которую российские войска используют на оккупированной территории. Подтверждения этой информации от независимых источников пока нет.

Углегорск расположен в Горловском районе Донецкой области и находится под российской оккупацией с 2014 года. В последние месяцы район регулярно фигурирует в сводках, связанных с ударами по военным объектам и логистическим маршрутам российских войск. Ранее украинские военные также сообщали об усилении огневого контроля над рядом направлений в районе оккупированной Горловки. 

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Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что заявил Дональд Трамп об инициативе украинского президента по поводу завершения войны. 

Донецкая область война в Украине блэкаут
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
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