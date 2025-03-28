Росія знову б'є по енергетиці — реакція радника Зеленського

Наслідки російської атаки по Дніпру. Фото: REUTERS/Mykola Synelnykov

Радник Президента України Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин різко прокоментував нещодавні дії Кремля, зокрема обстріли енергетичної інфраструктури України. За його словами, якщо російський президент Володимир Путін дійсно шукає способи наблизити припинення війни, йому варто почати із себе.

Про це Дмитро Литвин повідомив у соцмережі X.

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"Якщо Путін знову намагається зрозуміти, з ким йому потрібно співпрацювати, щоб серйозно просунутися в напрямку припинення цієї війни, можливо, йому варто просто ковтнути пігулок, щоб запустити мозкову активність — якщо такі пігулки ще мають на нього якийсь вплив", — заявив представник Офісу Президента.

Заява Дмитра Литвина. Фото: скриншот

Він наголосив, що лише за останню добу Росія завдала щонайменше два удари, які спричинили шкоду українській енергетичній інфраструктурі. При цьому повна картина наслідків ще уточнюється, оскільки екстрені служби продовжують роботу.

Радник підкреслив, що питання захисту української енергетики від подібних атак — це також відповідальність міжнародних партнерів України. За його словами, превентивні заходи для недопущення нових ударів мають стати пріоритетом у співпраці з союзниками.

Нагадаємо, у четвер, 27 березня, Росія завдала удару по Полтавщині та Харківщині, також наліт дронів зафіксували у Запорізькій області.

Також в Офісі Президента України прокоментували деталі переговорів з Росією щодо припинення атак по цивільній інфраструктурі.