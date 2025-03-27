Обстріл Полтави 27 березня — що відомо

Вибухи над містом. Ілюстративне фото: REUTERS

У четвер, 27 березня, у Полтаві пролунали вибухи. Після обстрілу у місті почалися проблеми із електропостачанням.

Про це повідомило видання "Суспільне".

Читайте також:

Пост Суспільного. Фото: скриншот

Що відомо про вибухи у Полтаві

"У Полтавській громаді чутно звук вибуху", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у місті спостерігаються перебої із електропостачанням після обстрілу.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:41 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що сьогодні, 27 березня, здійснили обстріл Херсона. Наразі відомо про двох загиблих та чотирьох поранених.

Крім того, росіяни обстріляли Запоріжжя. Місто атакували ворожі дрони.