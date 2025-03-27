Обстріл Полтави 27 березня — що відомо

Росіяни завдали удару по Полтаві — у місті частково зникло світло
У четвер, 27 березня, у Полтаві пролунали вибухи. Після обстрілу у місті почалися проблеми із електропостачанням.
Про це повідомило видання "Суспільне".
Що відомо про вибухи у Полтаві
"У Полтавській громаді чутно звук вибуху", — йдеться у повідомленні.
Крім того, у місті спостерігаються перебої із електропостачанням після обстрілу.
Де оголосили тривогу
Станом на 22:41 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що сьогодні, 27 березня, здійснили обстріл Херсона. Наразі відомо про двох загиблих та чотирьох поранених.
Крім того, росіяни обстріляли Запоріжжя. Місто атакували ворожі дрони.
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