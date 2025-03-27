Обстрел Полтавы 27 марта — что известно

Россияне нанесли удар по Полтаве — в городе частично исчез свет
В четверг, 27 марта, в Полтаве прогремели взрывы. После обстрела в городе начались проблемы с электроснабжением.
Об этом сообщило издание "Суспільне".
Что известно о взрывах в Полтаве
"В Полтавской громаде слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.
Кроме того, в городе наблюдаются перебои с электроснабжением после обстрела.
Где объявили тревогу
По состоянию на 22:41 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что сегодня, 27 марта, совершили обстрел Херсона. Известно о двух погибших и четырех раненых.
Кроме того, россияне обстреляли Запорожье. Город атаковали вражеские дроны.
Читайте Новини.LIVE!