Обстрел Полтавы 27 марта — что известно

Взрывы над городом. Иллюстративное фото: REUTERS

В четверг, 27 марта, в Полтаве прогремели взрывы. После обстрела в городе начались проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщило издание "Суспільне".

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Пост Общественного. Фото: скриншот

Что известно о взрывах в Полтаве

"В Полтавской громаде слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.

Кроме того, в городе наблюдаются перебои с электроснабжением после обстрела.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:41 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что сегодня, 27 марта, совершили обстрел Херсона. Известно о двух погибших и четырех раненых.

Кроме того, россияне обстреляли Запорожье. Город атаковали вражеские дроны.