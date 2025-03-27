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Россияне нанесли удар по Полтаве — в городе частично исчез свет

27 марта 2025 22:34
Анастасия Писаненко - редактор
Обстрел Полтавы 27 марта — что известно
Взрывы над городом. Иллюстративное фото: REUTERS
Анастасия Писаненко - редактор

В четверг, 27 марта, в Полтаве прогремели взрывы. После обстрела в городе начались проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщило издание "Суспільне".

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Пост Общественного. Фото: скриншот

Что известно о взрывах в Полтаве

"В Полтавской громаде слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.

Кроме того, в городе наблюдаются перебои с электроснабжением после обстрела.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:41 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Россияне нанесли удар по Полтаве — в городе частично исчез свет - фото 2
Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что сегодня, 27 марта, совершили обстрел Херсона. Известно о двух погибших и четырех раненых.

Кроме того, россияне обстреляли Запорожье. Город атаковали вражеские дроны.

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