РФ атакувала Херсон — є загиблі та поранені, зникло світло

Росія півтори години обстрілювала Херсон — є загиблі та поранені
Російські війська у четвер, 27 березня, здійснили обстріл Херсона. Наразі відомо про двох загиблих та чотирьох поранених.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
Атака на Херсон 27 березня
Прокудін оприлюднив кадри з центру Херсона під час ворожої атаки та закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях.
Згодом він додав, що внаслідок російської атаки у Херсоні загинули двоє людей, ще четверо поранених. Серед постраждалих двоє медиків, які допомагали пораненому.
Центральну частину міста ворог обстрілював близько півтори години. Через влучання пошкоджено будівлю залізничного вокзалу та багатоквартирні будинки.
Знеструмлення частини Херсона
Крім того, частина міста залишилася без електроенергії через російську атаку. Наразі енергетики вже починають під'єднувати їх до мережі.
Нагадаємо, міноборони РФ заявило про нібито "порушення" з боку України домовленостей про припинення атак на енергоінфраструктуру. У Генштабі спростували цю інформацію.
Також сьогодні вибухи лунали в Сумах. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.
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