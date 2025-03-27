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Росія півтори години обстрілювала Херсон — є загиблі та поранені

27 березня 2025 18:46
Євгенія Брюховецька - редактор
РФ атакувала Херсон — є загиблі та поранені, зникло світло
Наслідки атаки. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська у четвер, 27 березня, здійснили обстріл Херсона. Наразі відомо про двох загиблих та чотирьох поранених.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

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Атака на Херсон 27 березня

Прокудін оприлюднив кадри з центру Херсона під час ворожої атаки та закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях.

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Скриншот допису Прокудіна

Згодом він додав, що внаслідок російської атаки у Херсоні загинули двоє людей, ще четверо поранених. Серед постраждалих двоє медиків, які допомагали пораненому.

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Авто швидкої. Фото: Херсонська ОВА

Центральну частину міста ворог обстрілював близько півтори години. Через влучання пошкоджено будівлю залізничного вокзалу та багатоквартирні будинки. 

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Скриншот допису Прокудіна

Знеструмлення частини Херсона

Крім того, частина міста залишилася без електроенергії через російську атаку. Наразі енергетики вже починають під'єднувати їх до мережі.

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Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, міноборони РФ заявило про нібито "порушення" з боку України домовленостей про припинення атак на енергоінфраструктуру. У Генштабі спростували цю інформацію.

Також сьогодні вибухи лунали в Сумах. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

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