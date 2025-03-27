РФ атакувала Херсон — є загиблі та поранені, зникло світло

Наслідки атаки. Фото: скриншот з відео

Російські війська у четвер, 27 березня, здійснили обстріл Херсона. Наразі відомо про двох загиблих та чотирьох поранених.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

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Атака на Херсон 27 березня

Прокудін оприлюднив кадри з центру Херсона під час ворожої атаки та закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях.

Скриншот допису Прокудіна

Згодом він додав, що внаслідок російської атаки у Херсоні загинули двоє людей, ще четверо поранених. Серед постраждалих двоє медиків, які допомагали пораненому.

Авто швидкої. Фото: Херсонська ОВА

Центральну частину міста ворог обстрілював близько півтори години. Через влучання пошкоджено будівлю залізничного вокзалу та багатоквартирні будинки.

Скриншот допису Прокудіна

Знеструмлення частини Херсона

Крім того, частина міста залишилася без електроенергії через російську атаку. Наразі енергетики вже починають під'єднувати їх до мережі.

Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, міноборони РФ заявило про нібито "порушення" з боку України домовленостей про припинення атак на енергоінфраструктуру. У Генштабі спростували цю інформацію.

Також сьогодні вибухи лунали в Сумах. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.